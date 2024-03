Beccati mentre tentano di rubare in una villetta a Vittoria: arrestati

Due uomini, un ventinovenne di Vittoria e un ventiquattrenne tunisino, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Vittoria per furto aggravato mentre stavano per compiere un colpo all’interno di una villetta.

L’arresto è avvenuto in seguito a una segnalazione.

L’ARRESTO

Una volta sul posto, gli agenti hanno notato i due uomini che cercavano di fuggire a bordo di un’auto dopo essere usciti in fretta dalla casa in questione. Sono stati fermati e durante il controllo dell’auto, sono state rinvenute diverse ringhiere in alluminio appena asportate dalla villetta.

Inoltre, durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato numerosi attrezzi da scasso. I due sono stati arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato e sono stati posti ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

