Beata Maria Candida dell’Eucaristia, da oggi celebrazioni a Ragusa

In occasione del 142esimo anniversario della nascita della beata Maria Candida dell’Eucaristia (16 gennaio) e del 19esimo anniversario del presunto miracolo eucaristico (15 gennaio) si terranno una serie di iniziative presso la chiesa del monastero delle Carmelitane scalze di Ragusa. In particolare, oggi, dopo la messa delle 7,45, alle 16,30 ci sarà l’adorazione eucaristica guidata da padre Gianni Iacono, ocd, priore del santuario del Carmine.

A seguire ci sarà la santa messa. Domani, 16 gennaio, santa messa alle 7,45 mentre alle 17, nella chiesa della Carmelitane scalze, monastero di Santa Teresa, si terrà la conferenza spirituale di don Alessandro Andreini (comunità di San Leolino) sul tema “Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro?”.

A seguire ci sarà la santa messa presieduta dallo stesso don Alessandro Andreini. Quanto previsto nei giorni 15 e 16 gennaio sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Beata Maria Candida dell’Eucaristia e sul sito www.mariacandidadelleucaristia.it <www.mariacandidadelleucaristia.it/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExM1BaNThRdHpGUnZzQ0Q0QnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7CsAtArWhx6OA1AdjbiwruzKSPL3p3MO1aubfTfaA-IlTKAwxwMq7o1E6BrA_aem_6k…> Queste manifestazioni religiose godono del sostegno mediatico dell’azienda Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, da sempre attenta alla valorizzazione degli eventi religiosi e culturali nei diversi comuni dell’area iblea.



