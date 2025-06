Beach Volley da sogno a Marina di Modica: arriva la tappa Gold del campionato italiano

Marina di Modica si prepara a vivere il suo evento sportivo più importante di sempre. Dal 1° al 3 agosto 2025, il borgo marinaro sarà palcoscenico di una delle quattro tappe “Gold” del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, il livello più alto della disciplina in Italia. È la prima volta che la Sicilia ospita un evento di questo calibro, e la macchina organizzativa è già in pieno fermento.

Un traguardo storico per la Sicilia

L’annuncio ufficiale è arrivato ieri mattina a Modica, durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo della Cultura, condotta dal giornalista Nunzio Currenti alla presenza di istituzioni, sponsor e stakeholder. Le tappe Gold rappresentano l’élite del beach volley nazionale: solo quattro in tutto il circuito, con montepremi più alti, visibilità mediatica maggiore e la partecipazione garantita dei migliori atleti italiani.

Dietro l’assegnazione c’è un lavoro lungo mesi: la FIPAV ha persino cambiato il format del torneo, aumentando le tappe Gold da tre a quattro, solo per accogliere la candidatura di Modica”

Fabio Nicosia: la garanzia dell’eccellenza

Alla regia dell’organizzazione c’è Fabio Nicosia, promoter sportivo di lungo corso, già protagonista della riuscitissima edizione del 2024. È lui che ha saputo costruire il ponte con la Federazione e proporre una visione vincente, capace di convincere anche i più scettici. Con lui, sport e spettacolo non sono mai stati così vicini.

Sport, turismo, economia: un evento che vale

Le aspettative sono altissime, e non solo dal punto di vista sportivo. La tappa Gold di Marina di Modica sarà un’occasione imperdibile per tutto il territorio: migliaia di spettatori attesi, strutture ricettive già quasi al completo e un indotto economico importante per ristoratori, albergatori e operatori turistici locali. Non sarà solo beach volley ma una tre giorni di festa, mare, musica e sport di altissimo livello.

