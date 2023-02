Basket: Virtus Ragusa vince contro Allianz Vicenza

Ad aprire l’incontro ci pensa Cassar, seguito da altri due di Gaetano, Ragusa comincia in modo propositivo, tanto da costringere coach Cilio, che tenta di arrestarla, a spendere il primo time out. Fresco dal minuto, anche i vicentini trovano il canestro, ma Ragusa continua sulla cresta dell’onda con Gaetano che annette altri due punti. La partita procede con un andamento pendolare, ricco di azioni positive per entrambe le squadre, ma Vicenza con un gioco da tre punti riesce ad ottenere il primissimo vantaggio, 9-8, a 3 minuti di gioco. Con un buon gioco in difesa, Ragusa si riporta in vantaggio, ma i vicentini, seppur con qualche difficoltà nel l’impostazione di gioco, si mantengono presenti. Due azioni condotte in black-out dai ragusani, sono seguite da altrettante difficoltà offensive dei padroni di casa, in 3 minuti in cui entrambe le metà del tabellone si trovano in carenza di punti. Vicenza decide di cambiare registro con la bomba del 14-11, seguiti da altri 2 punti. Calvi sposta la nebbia per Ragusa e la riporta al -3, mentre il pareggio è firmato Cassar. Vicenza si regala il vantaggio di 3 punti sulla sirena, e termina i primi 10 minuti di gioco con un punteggio di 19-16 per i padroni di casa.

I primi punti del secondo quarto sono di Cassar dalla lunetta seguito da 2 punti dalla media di Sorrentino che riportano la Virtus in pareggio. Vicenza non ci sta e ne segna 2 su un rimbalzo offensivo. La partita procede con grande velocità tecnica ma nonostante le buone azioni si vedono pochi canestri. Alla fine dei 24 Vicenza mette due punti che non sbilanciano completamente Ragusa, che risponde in schiacciata con Gaetano. A 5 minuti dalla fine del primo tempo regna il pareggio, 24-24. Cassar stoppa una potenziale tripla e ne segna altri 3 da lontanissimo. Ianelli, su un’ottima imitazione, ne mette altri 3 e poi dalla lunetta altri 2 su altrettanti tirati, decidendo così il 26-32. Cassar impone la sua terza stoppata e ne regala 2 a Calvi in contropiede, in un parziale aperto di 10-2. Cassar segna i due punti del +9, e Chessari, con altri due punti sulla sirena, chiude il tempo regalando ai suoi un vantaggio di 11 punti. Il tabellone registra 27-38.

Il secondo tempo ricomincia con un parziale tutto Virtus di 8-0, che porta i siculi ad un vantaggio di 19 punti, e costringe coach Cilio ad un time out. Al rientro dal minuto Vicenza riesce ad avanzare di due caselle, ma Chessari sulla sirena ne mette 3 che destabilizzano i locali. Con ancora Chessari e Cassar Ragusa si trova avanti di 25 caselle. A cercare di tenere i suoi a galla ci prova Cucchiaro con 2/2 dalla lunetta, seguito da una bomba dei vicentini che li riporta a -23.

Cassar però, oscura la visuale positiva ai locali e segna il 58 esimo punto per la Virtus, che conduce con carattere la gara. Cassar, con l’ennesima stoppata non riesce ad impedire altri 3 punti dei locali. Nonostante i timidi tentativi di rimonta dei ragazzi di coach Cilio, Epifani da metà campo ne mette 3 di un certo peso per gli avversari, che si trovano a dover recuperare 23 punti. Termina il terzo quarto, dove Ragusa ha condotto, chiudendolo 38-61.

Ragusa non cede 1 mm in campo, e Calvi segna i primi 2 in gancio degli ultimi 10 minuti di gioco. Vicenza con un parziale di 6-0 cerca di avanzare, sebbene il terzo quarto abbia un po’ segnato l’andazzo della partita. Il distacco è ora di 22 punti. La virtus con Epifani non percepisce alcun tipo di stanchezza, nonostante Vicenza inizi a mostrare i denti in attacco, riducendo il distacco a 19. Coach Bocchino chiede un time out, ma il rientro non è stato esattamente come si aspettava. Per un fallo antisportivo le caselle da recuperare per i padroni di casa diventano 18, quasi 16 ma Cassar aveva deciso fosse il momento ideale per mettere al referto la sesta stoppata dell’incontro. Zanetti sporca un altro tiro e porta Gaetano a realizzare un gioco da 3 punti, le lunghezze tornano 21. Cassar, prende spunto dall’ultima azione e ne segna altri 3 allo stesso modo. Petrucci dall’altra parte cerca di accorciare la distanza, ma ancora Cassar da 3 punti, e subito dopo da 2, conferma che la Virtus non cede niente. Ianelli ne decide altri 3, ad un minuto dalla fine, e altri 2 sono firmati Calvi. Non c’è stata storia, Ragusa la chiude 57-82

Coach Bocchino commenta a fine incontro: “Tatticamente molto bene, grande atteggiamento da parte di tutti i ragazzi, abbiamo limitato nel secondo quarto il loro potenziale offensivo. Abbiamo iniziato un cammino dopo la sosta natalizia, con la vittoria con Crema. Questa era una delle 13 finali che ci attendono e l’abbiamo superata in maniera molto molto positiva. Ora dobbiamo puntare dritto alla partita in casa con San Vendemmiano”

VIRTUS RAGUSA

Chessari 14, Zanetti 2, Calvi 8, Epifani 5, Gaetano 12, Valenti, Simon, Ianelli 10, Cassar 26, Sorrentino 5

CIVITUS ALLIANZ VICENZA

Campiello 4, Petrucci 4, Giacquinto 14, Brambilla 11, Bassi 7, Tomcic 11, Cucchiaro 6, Pavan, Carr, Pendin, Massignan, Ianuale n.e.