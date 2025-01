Basket Serie B Old Wild West: Virtus Ragusa sfida Treviglio al PalaFacchetti

Dopo due vittorie consecutive, la Virtus Ragusa torna in campo per l’appuntamento infrasettimanale del campionato di Serie B Old Wild West. La squadra siciliana, reduce dal successo contro la Virtus Imola, che le ha permesso di agganciare Fiorenzuola al penultimo posto, sarà impegnata in una difficile trasferta contro la Tav Treviglio, attualmente seconda in classifica con un record di 18-5.

Treviglio: una corazzata in fiducia

La formazione lombarda, guidata da coach Villa, ha vinto 5 delle ultime 6 partite, tra cui un’importante vittoria in trasferta sul campo della capolista Legnano. Punto di forza della Tav è la solidità difensiva: è la squadra che concede meno punti nel Girone A (71,4 di media). A fare la differenza anche la capacità di catturare rimbalzi, con Aleksandar Marcius leader in questo fondamentale (9,7 di media) e miglior tiratore da due punti del campionato.

Nonostante l’assenza di Abega, infortunatosi al legamento collaterale del ginocchio destro, Treviglio vanta un roster profondo, in grado di sopperire a questa perdita. Da tenere d’occhio anche Tommaso Vecchiola, che guida la squadra con una media di 5,4 assist a partita.

Virtus Ragusa: una squadra in crescita

Per la prima volta in stagione, la Virtus Ragusa ha messo insieme due vittorie consecutive, battendo Desio e Imola. Il ritorno di Ianelli si è rivelato fondamentale per il settore degli esterni, mentre Adamu e Calvi stanno crescendo di rendimento e sono stati decisivi nei recenti successi.

“L’atteggiamento in campo è la chiave per fare la differenza,” ha dichiarato coach Di Gregorio. “Contro Imola, tutti i ragazzi hanno dato il proprio contributo e questo permette di lavorare con maggiore serenità.”

Precedenti e curiosità

La partita d’andata, disputata alla prima giornata di campionato, vide Treviglio espugnare il PalaPadua con il punteggio di 90-80, grazie anche ai 18 punti di Marcius. Per Ragusa, il miglior realizzatore fu Gaetano, con 26 punti.

