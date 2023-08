Basket, Olympia Comiso pronta al campionato di serie C unica

Si completa il roster dell’Olympia basket Comiso, squadra di basket che affronterà il prossimo campionato di C Unica di Sicilia e Calabria.

Tesserati Mattia Lena e Francesco Ballarò

La società del presidente Roberto Biscotto ha annunciato il tesseramento di due atleti. Confermato il vittoriese Francesco Ballarò, guardia classe ‘97, uno dei giocatori protagonisti della passata stagione, conclusa con la vittoria del campionato di serie C Silver. Ballarò farà parte anche nella prossima stagione della squadra guidata dai coach Massimiliano Farruggio e Gianni D’Iapico.

Indosserà la casacca biancazzurra anche Mattia Lena, 27 anni, un’ala piccola capace di ricoprire anche il ruolo di ala forte, un giocatore duttile, capace di dare il proprio contributo in ruoli diversi. È cresciuto nelle giovanili dell’Olympia e aveva disputato alcuni campionati con la squadra comisana. Poi era stato fermato da un infortunio. Di recente ha ripreso a giocare a Santa Croce Camerina, dove ha fatto bene e dove è risultato tra i migliori realizzatori. Quest’anno ha accettato di tornare a Comiso e sarà a disposizione

Lascia Comiso, invece, Francesco Costanzo, che per motivi di studio vivrà in un’altra città. Oltre gli obiettivi universitari, però, rimane legato all’Olympia. Il suo è solo un arrivederci e tutti sperano di poterlo vedere ancora con la casacca biancazzurra.

Roster quasi al completo

Mattia Lena e Francesco Ballarò vanno ad aggiungersi agli altri atleti già in forze alla squadra o tesserati quest’anno. Il roster è quasi al completo e- dopo la vittoria dello scorso anno nella serie C Silver – sarà pronto quest’anno, con la riorganizzazione dei campionati, ad affrontare la nuova avventura nella serie C unica di Sicilia e Calabria, la quinta serie dei campionati nazionali.