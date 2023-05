Basket: Chiara Consolini, capitano della Passalacqua, va via. Su Instagram il commovente messaggio

Chiara Consolini, finora capitano della Passalacqua Ragusa, lascia la squadra. Lo fa con un lungo e commovente messaggio pubblicato su Instagram, che vi proponiamo integralmente, non prima di ringraziare, anche noi, la giocatrice che per 8 anni si è impegnata fortemente per la squadra e per questa città. Non sono note le ragioni per cui va via. Ma restano i tanti ricordi, le tante partite, le emozioni a cui anche lei, nella non facile posizione di capitano, e a volte di parafulmine, ha contribuito a fare a tutto il pubblico ragusano.

Ecco il suo messaggio: “

Da quell’agosto del 2015, appena parcheggiata la macchina in via Roma, mi sono sentita sopraffatta da un affetto e da un calore mai sentito prima, quella luce che tutti voi avete negli occhi quando parlate della vostra terra mi è entrata dentro e mi ha contagiato all’istante. C’è un preciso momento, però, che non posso scordare: era il 2019, scendevo verso Marina e lasciando indietro le nuvolette sopra Ragusa, si aprì una di quelle giornate che solo maggio può regalare, una nitidezza e un cielo azzurro bellissimo, sembrava di poter toccare tutto con un dito ed è stato in quel momento che, senza neanche accorgermi, ho sentito una lacrima scendere lungo la guancia, senza far rumore. Li ho capito che questo posto era e sarà per sempre casa mia.

Grazie alla famiglia Passalacqua, grazie a tutta la società Virtus Eirene, grazie a tutti gli staff tecnici avuti in questi anni, grazie allo staff medico, grazie ai tifosi, Grazie a Paolo che ha sempre creduto in me ed era sempre pronto ad allungare un braccio per aiutarmi.

Saluto tutte le bimbe del settore giovanile, dalle più grandi alle più piccoline, da quelle passate e ormai donne a quelle presenti, ricordatevi di brillare sempre con la vostra luce e la vostra passione. Non lasciate che nessuno vi spenga il fuoco che avete dentro.

Infine un saluto a te, che non ci sei più ma in realtà sei sempre presente. Avrei tanto voluto vincere per te quello scudetto tanto sognato! Un abbraccio Mauri.

Arrivederci Ragusa,

Il tuo capitano Chiara 4″