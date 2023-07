Basket: Alessio Ferrarotto all’Olympia di Comiso. Importante colpo di mercato

L’Olympia Basket Comiso ha messo a segno un importante colpo di mercato con l’acquisto del giovane play Alessio Ferrarotto, che andrà a rinforzare il roster per la stagione 2023-2024. Nonostante la giovane età, essendo nato nel 2001, Ferrarotto vanta già una significativa esperienza sui campi da basket, incluso il giocare in categorie superiori. In passato, ha partecipato al campionato di serie B con Costa D’Orlando e ha disputato diversi campionati di serie C.

Il giovane play, alto 178 cm, è un talento dotato di tante brillanti idee cestistiche e di una notevole intelligenza di gioco, qualità preziose che metterà al servizio della squadra comisana. La sua presenza arricchirà la rosa della squadra, supportando gli ambiziosi progetti della dirigenza locale.

Nella passata stagione, a causa di un periodo di studio all’estero con il programma Erasmus, Ferrarotto ha giocato solamente 11 partite con l’Amatori Messina nella serie C Silver. Nonostante ciò, ha dimostrato il suo talento essendo il secondo miglior realizzatore della squadra per media punti segnati, con uno straordinario record di 52 punti in una singola partita, quella vinta dall’Amatori Messina contro il Peppino Cocuzza di San Filippo del Mela, un match importante anche per l’Olympia Basket Comiso.

Sebbene sia cresciuto a Capo D’Orlando, Ferrarotto non si considera un cecchino, bensì un playmaker che si esalta creando gioco per i compagni e mettendo in difficoltà gli avversari con i suoi cambi di ritmo durante le partite. La sua passione per il basket e il desiderio di contribuire al successo della squadra lo hanno portato ad abbracciare con entusiasmo l’opportunità di giocare a Comiso, un ambiente che lo ha già accolto con grande affetto.

Il direttore sportivo dell’Olympia Basket Comiso, Giovanni Pace, si dice molto soddisfatto dell’acquisto di Ferrarotto, considerandolo un elemento fondamentale per la costruzione del nuovo roster in sinergia con lo staff tecnico. Oltre alle qualità cestistiche, Pace sottolinea il valore umano di Ferrarotto, che si integra perfettamente con la filosofia della società. La concorrenza per assicurarsi il giovane talento è stata agguerrita, ma la dirigenza dell’Olympia è riuscita a garantirsi la sua firma.