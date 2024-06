Baroque Race, tra un mese l’edizione numero 13

La Baroque Race celebra la sua 13esima edizione il prossimo 7 luglio, e i numeri di iscritti già raggiunti indicano che sarà un’edizione memorabile. Intitolata alla memoria di Giorgio Buscema, la gara manterrà il suo caratteristico tracciato di 24 km, che attraversa Ragusa, Modica e Scicli, offrendo un percorso selettivo e ideale per chi si sta preparando per competizioni su strada o trail durante l’estate.

Oltre alla gara lunga, è confermata anche la Baroque Sprint e Walking, con un percorso di 10,2 km che parte da Modica. Questo comporta un doppio impegno organizzativo per l’Asd Non al Doping Ragusa e la Uisp Territoriale Iblei, con due distinti punti di partenza. Entrambi i tracciati offrono un’immersione completa nel fascino del Barocco ragusano, regalando emozioni visive uniche ai partecipanti.

La partenza della gara lunga sarà da Piazza Pola a Ragusa Ibla alle ore 7:00, mentre la Baroque Sprint partirà alle 8:00 da Corso Umberto a Modica, vicino al Teatro Garibaldi. L’arrivo per entrambe le gare sarà a Scicli, in Via Penna. Alla fine della gara, ci sarà la premiazione per i primi tre classificati, uomini e donne, sia assoluti che di categoria.

Le iscrizioni sono ancora aperte: il costo è di 20 euro, con un contributo aggiuntivo di 2 euro per il bus navetta che collega arrivo e partenza. Per la Baroque Sprint, il prezzo è di 12 euro. È importante iscriversi entro il 18 giugno, poiché successivamente sono previsti aumenti. L’anno scorso, i vincitori sono stati Lorenzo Lotti con un tempo di 1h21’43” e l’ucraina Nadiya Sukharyna con un tempo di 1h43’35”.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Atl.No al Doping Ragusa tramite il sito www.maratonadiragusa.it.

