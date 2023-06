Baroque Race, corsa nel Patrimonio dell’Unesco

La Baroque Race, giunta alla sua 15ª edizione, ha raggiunto l’obiettivo di coniugare la corsa con il turismo sportivo. La gara si svolge tra le bellezze barocche del territorio Patrimonio dell’UNESCO, offrendo paesaggi mozzafiato e emozioni uniche agli atleti.

Il percorso di 24 km attraversa i comuni di Ragusa, Modica e Scicli.

La manifestazione ha il patrocinio dei tre comuni interessati. La Baroque Race 24K sarà l’ottava prova del campionato FIDAL provinciale, con partenza da Ragusa Ibla in Piazza Pola alle 7:00. Saranno presenti anche altre prove collaterali, come la Baroque Sprint, una gara agonistica e non agonistica di 10,2 km con partenza da Modica, di fronte al Teatro Garibaldi in Corso Umberto.

I partecipanti arrivano da tutta Italia

L’elenco dei partecipanti si sta arricchendo sempre di più, con atleti di prestigio provenienti da varie parti d’Italia. È ancora possibile iscriversi fino al 27 giugno al costo di 25 euro per la gara lunga, 15 euro per la Baroque Sprint e 10 euro per la non competitiva.