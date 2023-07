Barocco Race: vincono Lorenzo Lotti e Nadiya Sukharyna

Lorenzo Lotti continua a far parlare di sé con la sua eccezionale stagione di gare. Dopo aver trionfato nelle maratone di Messina e Ragusa, il portacolori della Berunners si è aggiudicato la dodicesima edizione della Baroque Race-Memorial Giorgio Buscema. La corsa, che si snoda fra i comuni di Ragusa, Modica e Scicli, tutti Patrimonio dell’Unesco, prevedeva un percorso di 24 km immersi nell’incanto. Lotti ha dominato la competizione, nonostante il caldo dell’inizio di luglio, facendo fermare i cronometri sul tempo di 1h21’43”, con un ampio margine di vantaggio su Angelo Mandara e Ignazio La Guardia.

Anche nella gara femminile, una straniera si è aggiudicata la vittoria: Nadiya Sukharyna, ucraina ma residente in Italia da diversi anni, ha corso per l’As Torrebianca e ha concluso la gara in 1h43’35”. Alle sue spalle, Nadia Cozza e Patrizia Scionti.

Non solo la Baroque Race, ma anche la Baroque Sprint ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con il successo di Alessandro Vizzini nella gara maschile e di Carla Aliano in quella femminile.

La gara allestita dall’Asd No al Doping Ragusa ha suscitato grande entusiasmo, con la collaborazione delle amministrazioni comunali interessate, dell’Uisp Territoriale Iblei, della società Albani O.P. “Insieme secondo natura” e di numerosi sponsor e associazioni locali. La Baroque Race è diventata una tappa irrinunciabile dell’estate del territorio, con l’obiettivo di promuovere la cultura sportiva e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico della zona.