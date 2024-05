Banca Sant’Angelo: nominato il presidente del consiglio d’amministrazione. Dopo la fusione con Bapr si nominerà l’amministratore delegato

l Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Sant’Angelo, riunitosi in data odierna, ha deliberato all’unanimità la nomina di Gioacchino Amato come Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Santo Russo come Vicepresidente.

La fusione con Bapr

Considerando il periodo interinale che, in pochi mesi, dovrebbe portare la Banca Popolare Sant’Angelo alla fusione con la Banca Agricola Popolare di Ragusa, il Consiglio di Amministrazione ha scelto di non nominare un Amministratore Delegato. Invece, le deleghe di questa figura sono state rimesse al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza. Per la stessa ragione, non è stato nominato un Direttore generale, con l’ordinaria amministrazione che continuerà ad essere garantita dal Direttore Centrale, che mantiene le deleghe di cui già disponeva.

