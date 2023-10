Banca Agricola Popolare di Ragusa e Feduf insieme nelle scuole per l’educazione finanziaria

Qual è l’impatto delle nostre scelte sul pianeta, l’economia e la società? Quanto è importante agire subito? Cosa cambia se prestiamo maggiore attenzione ai nostri comportamenti?

In occasione del Mese Nazionale dell’educazione finanziaria, Banca Agricola Popolare di Ragusa in collaborazione con FEduF ha avviato un ciclo di lezioni, incentrato su sostenibilità ed economia circolare, che mira a rispondere a questi interrogativi insieme agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Ragusa.

Le lezioni hanno preso il via il 26 ottobre con “Investiamo sul Futuro”, un incontro che ha visto la partecipazione di oltre 230 studenti ed una dozzina di classi appartenenti ai diversi Istituti scolastici tra Comiso, Scicli e Ragusa che hanno aderito all’iniziativa. La lezione – svolta in modalità mista, con il FEduF collegato da remoto e i colleghi BAPR in presenza tra i banchi di scuola – è stata una proficua occasione di riflessione e sensibilizzazione sul legame tra economia e sviluppo sostenibile e sugli approcci moderni quali l’economia circolare e condivisa.

“Gli effetti dei cambiamenti climatici, insieme alle sfide economiche e sociali che stiamo vivendo, invitano ciascuno di noi a fare la propria parte – commenta Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPR. La nostra Banca è impegnata da tempo in tal senso ed i professionisti di FeduF, con cui collaboriamo da anni, ci consentono di confrontarci direttamente con i più giovani, oggi studenti delle superiori, ai quali è affidato il futuro del pianeta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte.”

Il secondo incontro, dal titolo Pay Like a Ninja, previsto per il prossimo 29 novembre metterà al centro del dibattito la digitalizzazione dell’uso del denaro e degli strumenti di pagamento. Il percorso di educazione finanziaria terminerà il 24 gennaio 2024 con Sicurezza dei pagamenti digitali e criptovalute, che vuole avvicinare gli studenti ai concetti dei pagamenti digitali con particolare riferimento al tema della sicurezza online e delle criptovalute in ottica di consapevolezza e conoscenza degli strumenti a disposizione di studenti e cittadini adulti.

“La società digitale del prossimo futuro sarà caratterizzata da una crescente attenzione su tre concetti: impatto, sostenibilità e consapevolezza – commenta Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduF-Fondazione per l’Educazione Finanziaria – e sono anche i leitmotiv di una nuova economia, possibile solo se alla transizione tecnologica si accompagnerà un profondo cambiamento culturale, che non può prescindere dalle nozioni base di economia e da un corretto approccio all’educazione finanziaria”.

Grazie a questa collaborazione attiva sul territorio Banca Agricola Popolare di Ragusa e FEduF vogliono contribuire concretamente a un processo graduale di diffusione dell’ educazione finanziaria nelle scuole, proponendo agli insegnanti l’inserimento di competenze di cittadinanza economica e sostenibilità nell’ambito delle ore curricolari di Educazione Civica, con l’obiettivo di generare un incremento di conoscenze e competenze di cittadinanza economica stimolando l’acquisizione di valori di responsabilità e sostenibilità nella relazione con il denaro.