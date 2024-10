Bambino travolto da un monopattino in via Cavour a Vittoria

Un bambino travolto da un monopattino in via Cavour a Vittoria. L’episodio si è verificato qualche giorno fa ma è emerso solo ieri. Il bambino si sarebbe fatto molto male. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Alfredo Vinciguerra ha denunciato l’accaduto chiedendo maggiore vigilanza per la zona del centro storico, avviando anche delle azioni sinergiche con i commercianti e le associazioni di categoria per trovare delle forme di tutela e di vigilanza che permettano di salvaguardare l’identità del centro storico e, al contempo, di garantire sicurezza.

In via Cavour vige il divieto di utilizzare bici e monopattini

In via Cavour vige – da più di cinque anni – il divieto di utilizzo di bici e monopattini. L’ordinanza è stata confermata anche dall’attuale amministrazione cui però Vinciguerra chiede di fare ogni sforzo per garantire la sicurezza, anche con la presenza dei vigili urbani.

