Bambini del Sud più obesi e più somari rispetto a quelli del Nord.

Su un totale di 209.773 studenti in Sicilia ben 184.226 non usufruiscono del servizio mensa. Ben l’87,82. In Toscana ad esempio su 14.1565 solo 22.080 non usufruiscono del servizio. Il 15.60. Un divario impressionante venuto fuori dal rapporto 2022 di Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno, di fatto ci mostra chiaramente che esistono due Italie.

Immaginiamo che ci sono due bambini della stessa età, Carla che abita a Firenze e Fabio che vive a Ragusa. Entrambi frequentano la quinta elementare nella loro città, ma Carla, secondo i dati SVIMEZ, ha avuto accesso a 1226 ore di formazione garantite dallo Stato, mentre Fabio a Ragusa non ha avuto la stessa opportunità a causa della mancanza di infrastrutture e di tempo pieno nel Mezzogiorno. SVIMEZ afferma che i bambini del Mezzogiorno frequentano la scuola primaria per una media di 200 ore in meno rispetto ai loro coetanei del centro-nord, il che equivale a un anno di scuola perso per i bambini del sud. Ecco spiegato perché nei recenti test Invalsi, i bambini delle isole di quinta elementare in Italiano hanno ottenuto in media 190 punti, rispetto ai 199 della media nazionale e ai 201 della Lombardia.

In Matematica, la situazione è ancora peggiore, con un divario di 193 punti rispetto alla media nazionale. I bambini siciliani ottengono solo 182 punti in calcolo e geometria, 11 punti in meno rispetto alla media italiana e 15 punti in meno rispetto ai loro coetanei del Veneto. In Sicilia, l’81% dei bambini frequenta scuole senza una vera e propria palestra, il che rende difficile per le maestre della primaria trovare spazi per l’educazione motoria. Queste carenze, secondo il dossier, hanno conseguenze negative per la salute, la spesa pubblica e lo stile di vita della popolazione, in particolare per i minori. Nel meridione, infatti, quasi un bambino su tre tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, rispetto a uno su cinque nel centro-nord.