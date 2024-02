Balordi tentano furto in tre chiese di Ragusa. Allarme sicurezza in centro storico

Le chiese del centro storico di Ragusa, preziosi gioielli architettonici e spirituali, sono diventate il bersaglio di una banda di balordi, generando un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini. L’ultimo tentativo di furto è stato perpetrato ieri sera presso Santa Maria delle Scale, lungo corso Mazzini, e Santa Lucia, poche decine di metri più avanti.

Secondo quanto registrato dalle telecamere di videosorveglianza, due o tre balordi hanno cercato di entrare nella chiesa di Santa Maria delle Scale, ma fortunatamente la loro azione è stata interrotta dall’allarme prima di portare via quantità significative di beni. A Santa Lucia, invece, il tentativo di forzare la porta esterna è stato vanificato dalla resistenza dell’effrazione.

Questi non sono gli unici episodi: un altro furto è stato segnalato a San Pio X, nella parte alta della città, e precedentemente nella chiesa dei Salesiani, lungo corso Italia. La frequenza di tali eventi, insieme al proliferare di criticità nel centro storico superiore, ha alimentato una sensazione di insicurezza tra i residenti.

La preoccupazione è crescente, specialmente considerando che i furti si verificano anche in orari in cui potrebbero esserci persone in giro, come nel caso del tentativo a Santa Maria delle Scale avvenuto intorno alle 22-23.

Gli abitanti del centro storico esprimono la necessità di interventi immediati da parte delle autorità competenti per contrastare questa ondata di criminalità e ripristinare un senso di sicurezza nelle strade della città.

