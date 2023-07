Balli bollenti a Danzart: si prosegue con il gala

Le altissime temperature di queste ore non fermano le performance dei ballerini e coreografi che stanno lavorando sodo per prepararsi al meglio ai prossimi spettacoli del Festival, soprattutto in vista del “Gala Internazionale di Danza” in programma per stasera alle 21 al Castello di Donnafugata per il quale si è già registrato il tutto esaurito. Ciò testimonia il grande interesse di pubblico nei confronti di un festival che negli anni ha portato ballerini e spettacoli di altissimo livello, conferendo lustro al nostro territorio.

Dunque dopo la compagnia GDO/UDA andata in scena con lo spettacolo “TWEE – Le declinazioni dell’io” e “CORPI e NOTE”, c’è grande attesa per il Gala di stasera che vedrà sul palco Rachele Buriassi e Esnel Ramos, primi ballerini di Les Grands Ballets Canadiens (CANADA), Eugenia Brezzi e Giacomo Castellana, danzatori solisti del Teatro dell’Opera di Roma diretto dall’étoile Eleonora Abbagnato, Orazio Di Bella (Ballett am Rhein, Düsseldorf), Anne Jung (già Nederland dance theatre e Dresden Frankfurt Dance Company). In scena anche Giorgia Leonardi accompagnata dal primo ballerino ucraino Oleksii Potomkin, primo ballerino dell’Opera di Kiev.

Gli spettacoli continueranno il 22 luglio presso la chiesa di San Rocco in via Ugolino a Ragusa (alle ore 19) con “Prima della prima” e il 23 luglio alle 21 al castello di Donnafugata con “Appena Mezzanotte/Cenerentola” in cui danzeranno i partecipanti della residenza artistica con coreografie di Anne Jung ed Ermanno Sbezzo e musiche originali di Davidson Jaconello.