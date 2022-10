Ha preso il via il 5 di ottobre il progetto “Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” nelle scuole in provincia di Ragusa.



Il progetto è realizzato nelle scuole della Rete provinciale per l’inclusione “Ragusa scuole insieme” costituita da n.18 scuole con capofila la D.D. “Paolo Vetri” in qualità di scuola polo provinciale per l’inclusione e sede del CTS di Ragusa. Coinvolte, in ambito provinciale, scuole sia del primo che del secondo ciclo con circa 50 classi, 1000 alunni e 130 docenti.

Il percorso si articola secondo una triplice modalità di intervento: attivazione di percorsi formativi e laboratoriali per alunni, nelle varie scuole della rete provinciale; promozione di accordi inter-istituzionali per l’individuazione e la formazione di docenti; coinvolgimento delle famiglie attraverso seminari informativi e divulgativi.



All’evento collaborano Enti e Associazioni (Polizia Postale, Equipe territoriale, Associazione “Meter”, Esperti in materia di Bullismi ) con cui il CTS ha sottoscritto accordi negli anni precedenti alla luce delle “Indicazioni operative per l’attuazione delle Linee di Orientamento per azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Nuovi ruoli e compiti affidati ai CTS” del 2015.

La conclusione del progetto è prevista alla fine del mese Novembre.