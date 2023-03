“Azione Modica” a sostegno della candidata sindaco Ivana Castello

Il partito di Carlo Calenda, Azione, sarà presente anche a Modica e darà il suo contributo di idee in occasione della prossima tornata elettorale amministrativa. Lo farà sostenendo la candidata sindaca Ivana Castello.

GLI OBIETTIVI DI AZIONE

“Il nostro principale obiettivo, spiega il coordinatore di Azione per il Comune di Modica Sebastiano Failla, è quello di puntare l’attenzione sul programma elettorale portando avanti alcuni obiettivi fondamentali per la città. Ed infatti abbiamo fortemente voluto che la candidata inserisse nel suo programma tre punti per noi importantissimi:

1) la realizzazione di un polo di innovazione nell’edificio dell’ex Carcere di Modica Alta che avrà così la possibilità di essere recuperato e potrà diventare punto di riferimento di tutto il territorio del Distretto del Sud-Est;

2) la riconversione della struttura a fianco al Tribunale di Modica pensata come centro polivalente per anziani e mai terminata in polo di eccellenza dei servizi sociali e del terzo settore.

3) istituzione dell’assessorato al contenimento della spesa, una figura che si occupi di tutti i costi di gestione della macchina amministrativa” Il partito di Calenda quindi, si presenta alla città con un programma che ha l’obiettivo di interpretare quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. Ed è questo il nuovo modo di vedere e vivere la politica, a maggior ragione in ambito locale.

PARLA SEBASTIANO FAILLA, COORDINATORE DI AZIONE

“Crediamo che questa sia la strada giusta da percorrere, prosegue Sebastiano Failla, perchè la politica ha senso se risolve i problemi dei cittadini altrimenti diventa una mera gestione del potere come abbiamo visto negli ultimi anni proprio nella nostra città”. “Senza dubbio, aggiunge Sebastiano Failla, la situazione del Comune di Modica è difficile per tutta una serie di motivi che conosciamo a partire dal debito pubblico ma se nonostante questo la politica continua ad occuparsi solo di posti di governo, e di sottogoverno, i problemi non si risolvono e si spreca solo tempo prezioso. Il nostro obiettivo invece è quello di rimettere al centro la politica.”