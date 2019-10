Avviso mobilità Asp di Ragusa: 97 infermieri e 42 operatori socio-sanitari - Ragusa Oggi

Avviso mobilità Asp di Ragusa: 97 infermieri e 42 operatori socio-sanitari

Condividi su:

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’avviso pubblico per mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di vari posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, e operatore socio sanitario, categoria Bs, per il Bacino Sicilia Orientale.

L’Asp di Ragusa è interessata per n. 97 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D) Infermiere e n. 42 posti per Operatore Socio Sanitario Ctg B (livello economico BS).

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda capofila ASP di Catania www.aspct.it – sezione mobilità/concorso di bacino infermiere/OSS seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 4 novembre 2019.

Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 26 luglio 2019 ed è, altresì, pubblicato sul sito internet dell’ASP di Catania Azienda capofila sezione mobilità/concorso di bacino – sezione mobilità/concorso di bacino infermiere/OSS seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.