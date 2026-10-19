Avimec Modica, debutto amaro in Serie A3: a Castellana non basta una prova di carattere

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Comincia con una sconfitta l’ottava stagione consecutiva dell’Avimec Modica nel campionato di Serie A3 di pallavolo. Al PalaGrotte di Castellana Grotte, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano si arrendono per 3-1 alla BCC Tecbus Castellana, al termine di una partita combattuta, nella quale i modicani hanno dimostrato carattere e capacità di reazione, senza però riuscire a concretizzare nei momenti decisivi.

Il risultato finale, 25-18, 23-25, 25-23, 25-23, racconta una sfida molto più equilibrata di quanto possa suggerire il punteggio complessivo. Dopo un primo set complicato, l’Avimec è riuscita a rimettere in piedi la partita, sfiorando poi la possibilità di portare la contesa al tie-break. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che dopo una prima fase equilibrata prendono progressivamente il largo. Castellana gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà e chiude il primo parziale sul 25-18.

La reazione modicana arriva nel secondo set. Sotto 17-14, i ragazzi di Distefano piazzano un break di tre punti che ristabilisce la parità. Da quel momento si gioca punto a punto, fino allo strappo decisivo dei biancoazzurri. È capitan Chillemi a firmare l’attacco del 25-23 che riporta il risultato sull’1-1. Il terzo parziale è una battaglia di nervi. Modica prova ad allungare sul 16-14, ma Castellana ribalta la situazione portandosi sul 19-17. I siciliani reagiscono ancora e raggiungono il 20-20, prima di cedere 25-23 nei punti conclusivi.

Copione simile nel quarto set. I pugliesi tentano la fuga, l’Avimec recupera fino al 13-13, ma Castellana torna avanti. Nel finale i modicani provano l’ultima rimonta, annullando anche un match point, prima che un errore al servizio consegni ai padroni di casa il definitivo 25-23. Sul piano individuale, per Modica spiccano i 17 punti di Hopt, i 14 di Panciocco e i 13 di Chillemi. Tra i pugliesi decisivi Casaro, autore di 21 punti, Brucini con 20 e Mariano con 16.

Per l’Avimec resta il rammarico di non aver sfruttato alcune occasioni importanti, soprattutto nei due set conclusivi, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa a un avversario capace di fare la differenza nei momenti cruciali. Adesso l’attenzione si sposta sul debutto casalingo di sabato prossimo al PalaRizza, dove arriverà Galatone, reduce dal successo al tie-break contro Corigliano. Per i biancoazzurri sarà la prima occasione per conquistare punti davanti al proprio pubblico e dare una svolta immediata all’inizio del campionato.

Il tabellino

BCC Tecbus Castellana – Avimec Modica 3-1 Parziali: 25-18, 23-25, 25-23, 25-23.

BCC Tecbus Castellana: Picchi, Mariano 16, Mariani 2, Brucini 20, Matteini 1, Innocenzi 3, Zara 3, Boscardini 8, Casaro 21, Basso (L1). Non entrati: Guglielmi (L2), Barretta, Giannasi. Allenatore Giuseppe Barbone. Avimec Modica: Hopt 17, Piovan, Russo, Panciocco 14, Chillemi 13, Biffi, Graziani, Caciagli 8, Molesti, Garofolo 3, Nastasi (L1). Non entrati: Pappalardo (L2), Russo, Lazar. Allenatore Enzo Distefano. Arbitri: Giorgia Adamo e Matteo Mannarino di Roma.

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