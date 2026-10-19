Terremoto nella Giunta Cassì a Ragusa: un assessore si dimette. “Una scelta personale, non potevo più rinviare”

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Giovanni Iacono lascia la Giunta comunale di Ragusa guidata dal sindaco Peppe Cassì. Le dimissioni, formalizzate attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata al primo cittadino, vengono motivate con ragioni strettamente personali.

Una decisione che, secondo quanto dichiarato dall’ormai ex componente dell’esecutivo, era maturata da tempo e che il sindaco aveva cercato più volte di rinviare per consentire il completamento di alcune importanti attività amministrative. “Da diverso tempo avevo manifestato al sindaco questa mia volontà e il sindaco mi aveva sempre invitato a rimanere ancora per poter continuare le progettualità amministrative”, si legge nella nota. L’assessore precisa di aver continuato a lavorare fino all’ultimo giorno, seguendo e concludendo diversi procedimenti e avviando ulteriori iniziative. Tuttavia, la volontà di interrompere l’esperienza amministrativa è diventata definitiva.

“Non ritengo più procrastinabile un prolungamento del mio impegno amministrativo”, chiarisce Iacono..

Nel messaggio non mancano parole di riconoscenza nei confronti del sindaco Cassì, con il quale l’assessore sottolinea di aver condiviso anni di collaborazione e importanti trasformazioni della città. “È stato un grande onore essere amministratore della mia città. Ringrazio il primo cittadino, Peppe Cassì, per la fiducia e la collaborazione che abbiamo avuto in tutti questi anni, connotati civicamente, che sono stati anni di profonda svolta e di grandi cambiamenti”.

Le dimissioni aprono adesso una nuova fase per l’amministrazione Cassì, chiamata a valutare la sostituzione dell’assessore e l’eventuale redistribuzione delle deleghe.

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