Avevano dato fuoco a un gazebo di fiori, arrestate due persone per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso

Nel pomeriggio del 3 novembre scorso, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, personale della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di P.S. di Modica ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal GIP in sede traendo in arresto M. A., di anni 25, e R. D., di anni 28, ponendoli rispettivamente in custodia in carcere e agli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziati, allo stato degli atti, del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata anche dal “metodo mafioso”, nonché di danneggiamento seguito da incendio.



L’indagine, coordinata dalla DDA di Catania e condotta da personale della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di P.S. di Modica, ha avuto origine nello scorso mese di dicembre, quando si verificò un incendio di chiara matrice dolosa che danneggiò un gazebo adibito alla vendita di piante e di fiori collocato all’interno di un terreno agricolo recintato, situato nei pressi di uno dei varchi di accesso al cimitero comunale di Modica. L’attività investigativa, immediatamente avviata, ha consentito di riscontrare, in attesa degli ulteriori sviluppi processuali, la denuncia presentata dal titolare della rivendita, minacciato con un modus agendi tipico delle consorterie mafiose in caso di mancato pagamento di una somma di denaro indebitamente pretesa.



Uno dei soggetti, tra l’altro, nel mese di aprile era stato controllato da una pattuglia della Polizia di Stato in territorio di Chiaramonte Gulfi all’interno di un autocarro e, alla richiesta degli operatori intervenuti di fornire le sue generalità, aveva dichiarato un falso nome per sottrarsi alla inottemperanza della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, al quale era sottoposto nel contesto di un altro procedimento penale a suo carico.



Le ipotesi accusatorie, allo stato condivise dal G.i.p. in sede, dovranno trovare conferma in esito al procedimento penale che verrà instaurato nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.

