Avevano danneggiato una fontana ottocentesca a Vittoria la notte di Capodanno: denunciati due giovani

Denunciati dalla polizia due giovani vittoriesi che la notte di Capodanno hanno danneggiato la fontana ottocentesca di piazza Giordano Bruno a Vittoria. La notte del 31 dicembre i residenti avevano segnalato un boato provenire dalla piazza e un gruppo di giovani allontanarsi rapidamente. Gli agenti di polizia giunti sul posto hanno constatato il crollo e i danni irreparabili alla fontana, causati dall’esplosione di un grosso petardo artigianale. Dalle indagini e dall’analisi dei video di sorveglianza, è emerso che due giovani, parte di un gruppo di coetanei, hanno posizionato un artifizio pirotecnico alla base della fontana, provocandone il crollo. I due autori sono stati identificati grazie alle riprese dei sistemi di videosorveglianza e deferiti alla Procura dei minorenni di Catania per danneggiamento aggravato e accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico.

L’INDIGNAZIONE PUBBLICA PER IL DANNEGGIAMENTO DELLA FONTANA



Il danneggiamento della fontana aveva causato un’ondata di forte indignazione in tutta la città. Era stato lo stesso sindaco, Francesco Aiello, denunciare l’evento in quella che i vittoriesi chiamano piazza “San Biagio” o piazza “San Milasi”, per via della presenza della chiesetta di San Biagio. Quella che è stata distrutta è peraltro la fontana che abbelliva una delle più antiche piazze di Vittoria.

© Riproduzione riservata