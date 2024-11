Aveva in casa hashish e cocaina: arrestato 28enne a Vittoria

Vittoriese arrestato perchè deteneva in casa una quantità di stupefacente. La polizia ha arrestato un giovane di 28 anni accusato di detenzione di sostanza stupefacente.

Il giovane, notato in atteggiamento sospetto nei pressi del centro cittadino di Vittoria, ha tentato di allontanarsi alla vista degli agenti.

Bloccato, è stato sottoposto a una perquisizione che ha portato al rinvenimento di 94 grammi di hashish e una somma di 1.100 euro in contanti suddivisa in banconote di diverso taglio, ritenuta provento dello spaccio.

Con un’indagine rapida, gli agenti hanno individuato l’abitazione del giovane, dove sono stati trovati 352,13 grammi di hashish,10,23 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.

Nell’auto in uso al giovane è stato rinvenuto un tirapugni in ferro, motivo per cui è scattata una denuncia aggiuntiva per il possesso di oggetti atti ad offendere. E’ stato arretato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

