“Avanti un Altro” 2024: un pozzallese è il terzo vincitore

Un giovane pozzallese ha vinto 34.000 euro dopo aver partecipato al popolare programma televisivo. Parliamo di Salvatore Agosta, un trentenne che si è classificato come il terzo vincitore dell’edizione di quest’anno di “Avanti un Altro 2024”. Il concorrente è riuscito ad arrivare alla fase finale del gioco con un montepremi di 175.000 euro, ma alla fine ha deciso di fermarsi e portarsi a casa la somma di 34.000 euro, rispondendo in modo errato a tutte le 21 domande dell’ultimo gioco. Prima di lui, in questa edizione, i vincitori erano stati Pino, che ha guadagnato 44.000 euro, e Gianluca, con un premio di 47.000 euro. Al termine del gioco, Salvatore si è lasciato andare alle emozioni, esprimendosi con urla, commozione e salti di gioia. L’episodio è stato trasmesso in televisione oggi. Prima di partecipare al programma, Salvatore Agosta ha lavorato nel settore della ristorazione e successivamente si era trasferito in America insieme alla sua famiglia, prima di fare ritorno in Italia

© Riproduzione riservata