Autobus in giro a Ragusa con le porte aperte. Video sui social, l’autista: “Non posso farci nulla”

Negli ultimi giorni, un video postato sui social media ha attirato l’attenzione della comunità ragusana, mostrando una pratica inusuale e problematica all’interno dei pullman urbani dell’AST. L’utente che ha condiviso il video ha sollevato preoccupazioni legate alla sicurezza e al disagio dei passeggeri durante i viaggi.

Nel video, si può osservare un autista dell’AST che guida il suo mezzo lasciando aperta la porta d’accesso per i passeggeri. Oltre al potenziale rischio di sicurezza associato a questa pratica, i passeggeri devono anche affrontare le temperature non proprio miti della stagione, creando disagio durante il viaggio.

L’utente che ha condiviso il video su Facebook ha commentato: “Ecco come si viaggia a Ragusa, sui pullman urbani AST. P.s… l’autista non può farci nulla. Anzi, il fatto che lavori per gli utenti, per non creare disagio di domenica, dimostra che è un grande.”

La situazione solleva diverse questioni, tra cui la necessità di garantire standard di sicurezza adeguati nei mezzi di trasporto pubblico e la sfida che gli autisti possono affrontare nel fornire un servizio efficiente rispettando le condizioni lavorative e le esigenze dei passeggeri.

Mentre l’utente sottolinea l’atteggiamento positivo dell’autista, sottolineando il suo impegno verso gli utenti nonostante le circostanze, la discussione online si è accesa riguardo ai problemi strutturali e organizzativi che potrebbero contribuire a tali situazioni. Come è noto l’Ast sta vivendo a livello regionale grossi problemi economici e rischia il fallimento. L’assenza o la carenza di risorse non permette nemmeno di poter eseguire tutte le manutenzioni necessarie.