Autoarticolato effettua un passaggio radente, crolla l’edicola votiva nel territorio di Scicli

E’ crollata l’edicola votiva di San Giuseppe con in braccio il Bambino Gesù a Scicli, nei pressi dell’incrocio tra contrada San Marco e la Sp. 40 Scicli- Sampieri. L’episodio si è verificato il 17 gennaio intorno alle 11. Pare che l’edicola sia crollata a causa del passaggio radente di un autoarticolato proveniente da contrada Gurgazzi il quale doveva svoltare verso Sampieri o Cava D’aliga.

Le edicole votive sono molto presenti all’interno del nostro territorio.

Nel Seicento, soprattutto, dopo il terremoto del 1693, si assiste alla costruzione di numerosi di questi monumentini votivi, dentro e fuori della città, che custodiscono statue, dipinti, sculture, bassorilievi e immagini sacre che un tempo accompagnavano i viandanti e i contadini che si recavano a lavoro.

Oggi, sono addirittura oggetto di studio e catalogazione, proprio come fa l’associazione Esplorambiente che ne ha individuate e studiate tantissime e ha anche pubblicato una monografia. Per questo, l’associazione chiede che il manufatto venga ricostruito al più presto, in quanto testimonianza importante per l’intero territorio.