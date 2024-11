Auto va a fuoco nel garage. Panico in un palazzo a Vittoria

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Bologna, nei pressi di via Marzabotto a Vittoria, un incendio si è sviluppato all’interno di un garage di un’abitazione di tre piani fuori terra. Le fiamme sono divampate da un’autovettura appena parcheggiata all’interno dello spazio chiuso, ma grazie al tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, l’incendio è stato prontamente domato.

La rapidità dei soccorsi ha permesso di scongiurare danni gravi ai tre appartamenti sovrastanti, evitando conseguenze più serie per i residenti dell’edificio. Le famiglie sono state comunque evacuate. Al momento, le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso per effettuare gli ultimi accertamenti sul luogo. Sul posto anche la Polizia Municipale.

ricerca fotografica di Franco Assenza

