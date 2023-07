Auto si ribalta a Modica e danneggia tubo del gas. Vigili del fuoco sul posto

Incidente autonomo stamani in via Tirella a Modica. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata in maniera autonoma lungo la strada.

INTERVENUTI ANCHE I VIGILI DEL FUOCO

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente ma per fortuna la persona che si trovava al volante non è ferita. Sul posto è intervenuta la polizia e a supporto anche i carabinieri. A causa dell’impatto è stato danneggiato un tubo del gas metano. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della ditta del gas per il ripristino della conduttura. Intervenuti anche i vigili del fuoco.