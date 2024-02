Auto si capotta e il conducente, insanguinato, scappa via. Il mezzo risulta rubato a Modica. Ricerche in corso

Non c’è traccia del conducente che era alla guida di un’autovettura ribaltata lungo la statale Ragusa – Catania. Per cause in via di accertamento, nei pressi di Chiaramonte Gufi, l’auto è uscita fuori strada ed cappottata. Il conducente, nonostante come spiegano i testimoni, fosse malconcio e insanguinato, appena ha potuto ha preferito darsela a gambe. Sempre secondo i testimoni, l’uomo aveva molte ferite. Per lui è scattata la caccia da parte dei Carabinieri considerato che l’auto, appena svolti i primi controlli, è risultata essere rubata poco prima a Modica. La caccia all’uomo, è il caso di chiamarla così, si sta svolgendo in mezzo ai boschi limitrofi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. Indagini e ricerche in corso.

