Auto ribaltata in Viale delle Americhe, grave la giovane di Monterosso: denunciato il 21enne alla guida, positivo all’alcol test

Due le denunce scattate negli ultimi giorni tra Ragusa e Vizzini per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali. Una denuncia, riguarda il conducente dell’auto che si è ribaltata in viale delle Americhe il 20 gennaio e che ha portato al grave ferimento della giovane di Monterosso Almo, tutt’ora in condizioni critiche.

Terribile incidente in viale delle Americhe: denunciato 21enne

L’episodio più grave risale allo scorso gennaio, quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa sono intervenuti, su segnalazione al 112, in viale delle Americhe per un violento incidente stradale.

Coinvolta una BMW con a bordo due giovanissimi. Ad avere la peggio la passeggera, una ragazza trasportata d’urgenza all’ospedale in condizioni molto serie. L’auto, gravemente danneggiata, è stata posta sotto sequestro.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro hanno portato al deferimento del conducente, un ventunenne di Vizzini, per lesioni personali stradali gravi. Il giovane, nella stessa notte, era stato accompagnato all’Ospedale Giovanni Paolo II per gli esami clinici e tossicologici finalizzati a verificare l’eventuale superamento dei limiti alcolemici consentiti.

Nei giorni scorsi, all’esito degli accertamenti, è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Controlli notturni: 34enne positivo all’etilometro

In un’altra operazione, intorno alle 2.30 del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa hanno denunciato un 34enne ragusano, fermato durante un servizio di controllo alla circolazione stradale.

Sottoposto ad accertamento etilometrico, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida, trasmessa alla Prefettura per l’avvio del procedimento di sospensione, come previsto dal Codice della strada.

