Gli onorevoli iblei e lo scandalo del loro aumento dello stipendio. C’è stato chi ha rinunciato.

Solo un parlamentare ragusano ha rinunciato e gli altri?

Come sempre esiste una netta differenza tra il dire ed il fare. Questa differenza la chiamiamo demagogia. E’ quella che in questi giorni hanno fatto i nostri parlamentari siciliani che, in barba alla grave crisi che sta attanagliando tutte le famiglie ed incuranti del grido di allarme di tante categorie di lavoratori che con il loro misero stipendio non riescono ad arrivare a fine mese, si sono aumentati di mille euro la loro già pingue indennità.

Tutti a gridare allo scandalo, parlamentari stessi compresi che, al già squallido spettacolo dell’aumento dell’indennità hanno anche aggiunto quello dello scarico delle responsabilità. Tutta colpa degli altri. Come sempre. In questo pessimo coro ecco una stecca. L’eccezione che in qualche modo ci fa ben sperare sulla serità dei nostri rappresentanti a Palermo. Si tratta dell’On. Nello Dispaquale del Pd, il quale ha rinunciato all’aumento. “Tutti i deputati erano inoltre a conoscenza di quei numeri dal momento che il bilancio interno dell’Assemblea è stato votato dall’Aula e chi avrebbe voluto avrebbe potuto rinunciare all’aumento, così come ho fatto io martedì 7 febbraio con una nota agli uffici”.

Questa la sua dichiarazione che la riteniamo degna di nota. La cosa ancor più importante è che ancora oggi i deputati che non vogliono davvero l’amento possono rinunciarci comunicandolo all’ufficio di Presidenza. Una bella occasione ancora per recuperare la pessima figura rimediata coi siciliani. Che intenzione hanno i nostri parlamentari ragusani? Noi siamo qui ad aspettare e a raccontare della loro scelta in un prossimo futuro.