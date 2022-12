Aumenti illegittimi delle bollette: azione collettiva del Codacons

A seguito della decisione dell’Antitrust che – accogliendo le richieste del Codacons, prima associazione ad aver denunciato le modifiche unilaterali dei contratti energetici – ha adottato 7 provvedimenti cautelari nei confronti delle principali società fornitrici di luce di gas naturale sul mercato libero, l’organizzazione dei consumatori scende di nuovo in campo e avvia una azione collettiva in favore degli utenti coinvolti nella vicenda.

Dopo la denuncia alle Procure della Repubblica siciliane per le possibili ipotesi di inadempimento, truffa e appropriazione indebita presentata nei giorni scorsi dal Codacons, e considerata l’estrema gravità del caso che interessa oltre 7,5 milioni di condomini e microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche, di cui circa 2,6 milioni avrebbero già subito un ingiustificato aumento dei prezzi, l’associazione ha deciso di attivarsi concretamente per la tutela di tutti i consumatori coinvolti, mettendo a disposizione degli stessi un modulo (scaricabile al link https://codacons.it/modifiche-illegittime-prezzo-energia/) per chiedere la restituzione delle somme illegittimamente incassate dalle società a titolo di corrispettivo per servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas, nel caso in cui le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali o il rinnovo delle condizioni economiche illegittime siano già state applicate. Il Codacons ha deciso inoltre di fornire una diffida da inviare alla società fornitrici al fine di chiedere la sospensione immediata dell’applicazione delle nuove, illegittime, condizioni contrattuali o, in caso di esercizio del diritto di recesso, il rientro in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

Possono partecipare all’azione collettiva tutti i consumatori, i condomini e le microimprese titolari di un contratto di fornitura di luce e/o gas nel mercato libero a prezzo fisso con una delle seguenti società Engie Italia, A2A Energia, Hera Comm, Acea Energia, Eni Plenitude, Edison, Enel Energia.