Aumenta la sostenibilità dando una seconda vita agli oggetti

Oggigiorno sempre più persone si dimostrano più attente al discorso della sostenibilità ambientale in tanti modi diversi. C’è chi usa il meno possibile l’automobile in favore della bicicletta, altri fanno acquisti dai produttori locali invece che nei grandi supermercati, altri ancora riducono le emissioni facendo più attenzione ai consumi tra le mura domestiche. Un altro ottimo sistema per aiutare l’ambiente e il pianeta è quello di dare una seconda vita agli oggetti. Il mercato del second hand, infatti, negli ultimi tempi ha visto un vero e proprio boom con un aumento di interessati clienti, sia dal lato della domanda che dell’offerta.

I vantaggi del second hand

Dare una seconda vita a un oggetto che non si usa più, è un buon modo per ottenere diversi vantaggi a cui magari non tutti hanno pensato con attenzione. Anzitutto, si riesce a guadagnare qualcosa da un prodotto che non si usa più. In seconda battuta, si ricicla un prodotto evitando che finisca in discarica e diventare un rifiuto. Lo sfrenato consumismo che spinge a buttare via il vecchio e comprare sempre il nuovo è dannoso per l’ambiente, ma si può cambiare rotta grazie al mercato dell’usato. Per chi acquista, inoltre, c’è un notevole risparmio economico che può diventare ancora maggiore grazie al coupon Ebay che dà diritto a un ulteriore sconto.

Come riciclare ed esser più sostenibili grazie al web

Come già anticipato prima, ci sono diversi modi per avere uno stile di vita più green e sostenibile, iniziando dall’allungare la vita utile degli oggetti grazie al mercato del second hand. Online e sul web ci sono moltissimi siti e piattaforme specializzate nella vendita e acquisto di prodotti di seconda mano ancora in ottimo stato. Può trattarsi di indumenti, libri ma anche elettrodomestici e smartphone rigenerati che vengono salvati dal diventare un rifiuto elettronico, il quale è piuttosto complicato da trattare e smaltire correttamente senza danni ambientali.

Esistono però anche altre soluzioni per riciclare ed essere più green nella vita di tutti i giorni da provare fin da ora. Per esempio, sul web si trovano migliaia e migliaia di video tutorial per riutilizzare prodotti che altrimenti finirebbero nella spazzatura. C’è, ad esempio, chi crea bellissimi arredi per la casa e il giardino utilizzando vecchi pallet e legno di recupero o ancora chi realizza giochi per bambini con materiale di recupero (scatole di cartone, tappi delle bottiglie, rotoli degli Scottex). Chi se la cava con il cucito, può cimentarsi nel reinventare vecchi capi di abbigliamento che non vanno più bene.

Sempre grazie alla rete web è possibile fare una spesa alimentare più sostenibile, evitando di ricorrere ai grandi marchi che si trovano nei supermercati responsabili di eccessivo sfruttamento delle risorse e produrre emissioni dalla produzione al trasporto, passando dalla trasformazione. Esistono gruppi di acquisto che prediligono aziende locali e piccoli produttori agricoli che utilizzano metodi di coltivazione, allevamento e trasformazione più sostenibili e attenti verso l’ambiente anche rispettando di più il ciclo delle stagioni.