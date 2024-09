Aula studio a Marina di Modica aperta sino al 15 settembre

L’Assessore alle Politiche giovanili di Modica, Samuele Cannizzaro, ha annunciato che l’aula studio presso l’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica resterà aperta e fruibile fino al 15 settembre. La decisione di estendere l’apertura, inizialmente prevista fino al 31 agosto, è stata presa in risposta alla continua e crescente richiesta da parte di studenti, lavoratori in smart working e altri utenti che hanno utilizzato questi spazi durante l’estate.

Gli orari d’apertura

Le stanze dell’auditorium si sono dimostrate ideali non solo come aule studio, ma anche come luoghi per laboratori, realizzando così l’obiettivo di creare uno spazio multifunzionale a beneficio della comunità. L’aula studio sarà quindi disponibile per altre due settimane, con orario di apertura dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

