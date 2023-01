Auguri a nonno Giuseppe. 100 anni di felicità

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, era presente alla celebrazione e ha consegnato a nonno Giuseppe una targa in onore del suo traguardo, a nome del Comune. Nonno Giuseppe ha ringraziato il sindaco e tutti i presenti per i loro auguri e ha condiviso il suo segreto per la longevità

La sua vita in campagna gli ha anche permesso di mantenere attiva la mente e il corpo, lavorando quotidianamente nell'orto e prendendosi cura delle sue piante.

In un'epoca in cui la vita sedentaria e l'alimentazione poco salutare sono all'ordine del giorno, Giuseppe Guastella ci dimostra che una vita in armonia con la natura e un'alimentazione sana possono essere la chiave per una lunga vita in buona salute. Il suo esempio è una fonte di ispirazione per chi vuole migliorare la propria qualità di vita.