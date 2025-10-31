Presentato il programma 2025/2026 dell’Unitre Modica: “Guardare al futuro con entusiasmo e impegno”

*Presentato il programma 2025/2026 dell’Unitre Modica: “Guardare al futuro con entusiasmo e impegno”*

*Modica* – Una serata densa di partecipazione, emozione e contenuti quella che ha accompagnato la presentazione del *programma dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Unitre di Modica*, l’Università delle Tre Età che da anni rappresenta un punto di riferimento per la crescita culturale e la socializzazione dei “diversamente giovani”.

L’incontro, svoltosi con il *patrocinio gratuito del Comune di Modica*, ha visto la presenza delle *autorità civili e militari*, dei *rappresentanti istituzionali*, di *altre sedi Unitre* e di *numerose associazioni* cittadine.

La cerimonia si è aperta con l’esibizione del *Coro Unitre di Modica*, diretto dalla maestra *Claudia Perrone*, che ha eseguito l’*Inno di Mameli*, l’*Inno dell’Unitre* e l’*Inno della Sicilia (“Terra Madre”)*, regalando un momento di grande emozione al pubblico presente.

A introdurre i lavori è stato il *vicepresidente Ignazio Marcello Pagano*, che ha illustrato il ruolo dell’Associazione e l’impegno del *Consiglio Direttivo* nella predisposizione del nuovo programma, consegnato a tutti i partecipanti.

Ha poi preso la parola la *presidente del Consiglio comunale di Modica*, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’Unitre “a favore dei cittadini e della comunità”, portando il saluto dell’Amministrazione e del *sindaco Maria Monisteri*, impossibilitata a partecipare per un impegno istituzionale.

Momento centrale dell’incontro è stato l’intervento del *presidente Enzo Cavallo*, che ha tenuto una relazione dal titolo *“Con l’Unitre guardando al futuro”*. Nel suo discorso, Cavallo ha sottolineato “il valore dell’impegno degli associati, la necessità di promuovere l’invecchiamento attivo e di richiamare l’attenzione sociale e istituzionale verso la terza età”, ribadendo il ruolo dell’Unitre come spazio di *volontariato, formazione e partecipazione civica*.

A seguire, il *prof. Uccio Barone* ha preannunciato una serie di incontri dedicati alla *storia della Contea di Modica*, che saranno al centro dei “*Giovedì dell’Unitre*”, momenti culturali pensati anche per coinvolgere il mondo della scuola.

Hanno infine portato i loro saluti *Salvatore Burrafato* e *Bruno Marino*, presidenti delle sedi Unitre di *Ragusa* e *Scicli*, *Sebastiano D’Angelo*, presidente dell’*Associazione Ragusani nel Mondo*, *Rosario Guarrella*, presidente della *Pro Loco di Modica*, e *Grazia Guarrella*, presidente della *Fidapa di Modica*.

Ha inoltre fatto pervenire il proprio saluto l’on. *Ignazio Abbate*, impossibilitato a essere presente, che ha ribadito la sua *vicinanza e disponibilità* a sostegno delle attività dell’Unitre.

Con la presentazione del nuovo programma, l’Unitre di Modica rinnova così il proprio impegno a *promuovere la cultura, la socialità e la partecipazione attiva*, offrendo a centinaia di cittadini l’occasione di continuare a imparare e a condividere esperienze di valore.

© Riproduzione riservata