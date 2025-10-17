La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 prenderà il via lunedì 20 ottobre su tutto il territorio siciliano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate e strutture sanitarie territoriali, mira a proteggere le categorie più vulnerabili dall’influenza stagionale e dalle possibili complicanze. L’ASP di Ragusa […]
Attentato a Sigfrido Ranucci, auto esplode davanti casa: poteva essere una strage
17 Ott 2025 09:36
Terrore nella notte a Campo Ascolano, tra Roma e Pomezia. Un ordigno esplosivo è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, facendo saltare in aria la vettura e danneggiando anche una seconda auto di famiglia e l’abitazione vicina.
L’esplosione è avvenuta intorno alle 22 di mercoledì 15 ottobre, e solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti.
Secondo quanto comunicato dal profilo ufficiale di Report su X, “la potenza dell’esplosione è stata tale da poter uccidere chiunque fosse passato in quel momento”.
Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Digos, Vigili del Fuoco e la Scientifica. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, che sta lavorando per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.
Ranucci e Report, simboli del giornalismo d’inchiesta
Conduttore e autore di Report, Ranucci è da anni un punto di riferimento del giornalismo investigativo italiano, noto per le sue inchieste su corruzione, criminalità e potere economico.
L’attacco alla sua auto è interpretato come un grave segnale intimidatorio contro la libertà di stampa, in un momento in cui il dibattito pubblico sul ruolo del giornalismo indipendente è particolarmente acceso.
L’Italia, secondo l’ultimo rapporto di Reporters Sans Frontières, si colloca al 46° posto nel mondo per libertà di stampa, segno di un contesto ancora fragile e complesso per chi fa informazione. Solidarietà, per Ranucci, è stata espressa dal mondo politico e civile.
“Non ci fermeranno”: il messaggio di Report
Dal profilo ufficiale della trasmissione, la redazione di Report ha ribadito la volontà di non arretrare di fronte alle intimidazioni: “Continueremo a raccontare i fatti, con rigore e coraggio. Perché la verità non si fa esplodere”. A Ranucci, che è noto al grande pubblico italiano e che è stato ospite anche a Ragusa durante l’evento “A Tutto Volume”, l’intera solidarietà anche da parte della redazione di RagusaOggi.
