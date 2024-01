Assistente di volo filma minori in bagno. Arrestato

Un assistente di volo di una nota compagnia aerea, è stato arrestato e accusato di tentato sfruttamento sessuale di bambini e di possesso di materiale pedopornografico. L’arresto avviene dopo che l’uomo, un 36enne, avrebbe tentato di registrare di nascosto una passeggera minorenne mentre utilizzava la toilette di un aereo durante un volo interno negli Stati Uniti del settembre 2023 da Charlotte a Boston. Secondo i documenti di addebito, il 2 settembre 2023, l’uomo ha preso di mira una passeggera di 14 anni a metà del volo.

La vittima minorenne era andata a usare il gabinetto e l’assistente presumibilmente le si avvicinò, sostenendo che il gabinetto di prima classe non era occupato. La scortò verso la prima classe, la informò di un sedile del water rotto ed entrò lui stesso brevemente nel gabinetto. Dopo che la vittima minorenne è uscita, ha scoperto adesivi rossi sul coperchio del sedile del water, che nascondevano l’iPhone dell’uomo, che stava registrando un video.

La vittima ha prontamente informato i genitori, che hanno segnalato l’accaduto agli assistenti di volo, e successivamente sono state allertate le forze dell’ordine. Il padre della vittima ha affrontato l’assistente di volo, che si è chiuso in bagno con il suo iPhone per diversi minuti prima della discesa del volo. All’arrivo all’aeroporto Logan di Boston, le forze dell’ordine hanno osservato che l’iPhone dell’uomo potrebbe essere stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Una successiva perquisizione della valigia dell’assistente di volo ha rivelato adesivi simili a quelli osservati dalla vittima minorenne. Ulteriori indagini sull’account iCloud hanno scoperto quattro ulteriori casi tra gennaio e agosto 2023 in cui aveva registrato minori che utilizzavano il bagno su altri voli. Oltre alle accuse relative agli incidenti nei gabinetti dell’aereo, l’uomo è accusato di possedere oltre 50 immagini di un minore non accompagnato di nove anni, scattate prima del volo e mentre dormiva. Inoltre, le autorità hanno trovato centinaia di immagini di pornografia infantile generate dall’intelligenza artificiale archiviate sull’account iCloud. Se condannato, potrebbe affrontare gravi sanzioni. L’accusa di tentato sfruttamento sessuale di minori prevede una pena da almeno 15 anni e fino a 30 anni di reclusione, mentre l’accusa di possesso di materiale pedopornografico raffigurante un minore in età prepuberale prevede una pena da almeno cinque anni e fino a 20 anni.

Entrambe le accuse includono anche il rilascio controllato, multe fino a 250.000 euro e la restituzione. In una dichiarazione, la compagnia aerea ha dichiarato: “ prendiamo molto sul serio queste accuse. Non riflettono la nostra compagnia aerea o la nostra missione principale di prenderci cura delle persone. Abbiamo collaborato pienamente con le forze dell’ordine nelle indagini, poiché non c’è niente di più importante della sicurezza dei nostri clienti e del nostro team ”. Questo caso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, fa parte del Project Safe Childhood, un’iniziativa nazionale lanciata dal Dipartimento di Giustizia nel 2006 per combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui minori. L’iniziativa coordina gli sforzi tra le autorità federali, statali e locali per individuare, arrestare e perseguire le persone coinvolte nello sfruttamento minorile.