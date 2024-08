Assalto all’ufficio postale di Roccazzo: sfondato l’ingresso con un escavatore

E’ stato assaltato stamani stamani, intorno alle 4 del mattino, l’ufficio postale di Roccazzo, frazione di Chiaramonte. Ignoti malviventi hanno sfondato l’ingresso e il postamat con un escavatore per poi abbandonare il mezzo sul posto, risultato rubato.

Sfondata una parete con un escavatore

I ladri hanno agito usando il braccio meccanico per sfondare la parete, ma a causa di un malfunzionamento sono stati costretti a lasciare il mezzo dentro l’edificio. Poi, la cassaforte è stata trasportata su un camion. Entrambi i mezzi sarebbero stati rubati a Lentini. Intervenuti stamani i carabinieri della stazione di Chiaramonte per le indagini e per quantificare la refurtiva. I malviventi hanno rubato la cassaforte. Ingenti i danni alla struttura.

La strada Sp. 5 in direzione Licodia Eubea è bloccata e a regolare il traffico è intervenuta la polizia locale di Chiaramonte Gulfi.

