ASP Ragusa e Avis insieme per promuovere prevenzione, screening e vaccinazioni

Giovedì 13 novembre, alle ore 11, l’ASP di Ragusa e l’Avis sottoscriveranno un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la cultura della prevenzione nel territorio ibleo, con particolare attenzione agli screening oncologici e alle vaccinazioni previste dal calendario regionale. Alla firma del protocollo, che si terrà presso l’Auditorium “Saro Di Grandi”, saranno presenti il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri – che ha immediatamente accolto e sostenuto la proposta avanzata dal Dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo – i vertici aziendali dell’ASP e i rappresentanti dell’Avis. L’accordo nasce dalla volontà condivisa di mettere in rete le competenze dell’Azienda sanitaria e la capillarità dell’associazione, per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e promuovere la partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e alle campagne vaccinali. Questa settimana, inoltre, è in programma un secondo appuntamento di grande rilievo: si tratta dell’Influday, un open day vaccinale indetto dall’assessorato regionale della Salute per sabato 15 novembre. L’appuntamento si terrà, ancora una volta, nella Sala Avis di Ragusa, dalle 9 alle 13: in questa occasione sarà possibile vaccinarsi, gratuitamente e senza prenotazione, contro l’influenza stagionale e, su richiesta, ricevere in co-somministrazione gli altri vaccini consigliati per la popolazione adulta: quelli contro lo pneumococco, il fuoco di Sant’Antonio, il Covid-19 (nella versione aggiornata LP 8.1), il virus respiratorio sinciziale (RSV) e la difterite-tetano-pertosse (richiamo decennale). Per i bambini è inoltre disponibile la variante spray del vaccino antinfluenzale, somministrabile in età pediatrica senza l’uso dell’ago. Le somministrazioni sono già disponibili presso gli ambulatori dei Medici e dei Pediatri di famiglia, nelle farmacie aderenti e nei centri vaccinali aziendali. Quelli di Ragusa (via Licitra), Modica (ospedale “Maggiore-Baglieri”) e Vittoria (via Nicosia) rimarranno aperti con la formula dell’open day – cioè senza prenotazione – anche il mercoledì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 050510 o scrivere all’indirizzo *servizio.epidemiologia@asp.rg.it <servizio.epidemiologia@asp.rg.it>*.



