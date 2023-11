Asd Ragusa Calcio domani in trasferta sul campo del Portici

L’Asd Ragusa calcio 1949 si prepara per una lunga trasferta sul campo del Portici, dopo aver tenuto l’ultima sessione di allenamento prima della partenza per la Campania. Non ci sarà un ulteriore allenamento oggi, ma la squadra partirà presto domani mattina per affrontare la trasferta. Tuttavia, il tecnico Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno di Pasquale Porcaro, squalificato per una partita a causa del cumulo di ammonizioni. Inoltre, ci sono dubbi riguardo alla disponibilità di vari giocatori a causa di infortuni e piccoli acciacchi: Magrì ha avuto un fastidio mercoledì, Ejjaki non si è ancora completamente ripreso dall’infortunio contro la Sancataldese, mentre Tuccio e Manfrellotti sembrano affaticati.Il mister Ignoffo si esprime riguardo alla sfida contro il Portici, sottolineando la forza della squadra avversaria, che ha dimostrato buone prestazioni nelle ultime due partite e sembra stia raccogliendo i frutti del proprio gioco. Il Portici si presenta come una squadra organizzata e capace di giocare un buon calcio, motivo per cui Ignoffo avverte la propria squadra di non farsi illusioni sulla base della classifica. Nonostante l’Asd Ragusa si trovi in una serie positiva di quattro turni, il mister sottolinea che devono continuare a credere nel proprio lavoro e cercare di migliorare ulteriormente.Antonio Guerriero, uno degli interpreti principali della partita pareggiata contro l’ex capolista Siracusa, commenta l’importanza del punto conquistato contro una squadra di alto livello. Esprime gratitudine al mister e alla società per la fiducia accordatagli, sottolineando di sentirsi valorizzato e supportato dal gruppo, che definisce come una sorta di famiglia per lui.Sembra che la squadra sia consapevole delle sfide e delle difficoltà che incontrerà contro il Portici e continuerà a lavorare per migliorare le proprie performance, nonostante le possibili assenze dovute agli infortuni.