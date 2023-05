ASD La Biglia Modica conquista il bronzo al 24⁰ Campionato Italiano a Squadre di carambola a 3 sponde

ASD La Biglia Modica conquista il bronzo al 24⁰ Campionato Italiano a Squadre di carambola a 3 sponde.

I ragazzi del team modicano hanno conquistato un importante 3⁰ posto ad Alcamo dove si è assegnato il titolo italiano a squadre.



Roberto Turlà (capitano), Liberato Picciano, Salvatore Vispo e Fabrizio Cortese hanno raggiunto un importante podio, anche se sul gradino più basso. Un 3⁰ posto che ha un valore particolare in considerazione del fatto che le prime due squadre classificate (ASD Billiard’s cafè1 e 2) erano fortificate dalla presenza di stranieri di livello mondiale, l’olandese Glenn Hofman e il turco Savas Bulut.

Orgoglio e soddisfazione, dunque nella squadra modicana per questo grande risultato nazionale.

Il presidente dell’ASD La Biglia, Luca Aprile: “Sono soddisfatto per il risultato prestigioso raggiunto dai ragazzi a livello nazionale; è un anno importante per noi con piazzamenti di rilievo anche nella specialità ‘birilli’ e l’avvio di progetti dedicati ai giovani che vogliono imparare il nostro splendido sport”.

L’ASD ospiterà (1/4 giugno) una gara nazionale della specialità 3 sponde con la presenza delle migliori stecche italiane.