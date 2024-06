Asd Freeball Ragusa vice campione regionale 6vs6 Under 13

Il vivaio dell’ASD Freeball Ragusa si conferma una risorsa fondamentale per il futuro del club, come evidenziato dai recenti successi nelle finali regionali di Palermo. L’Under 13, guidata dai coach Bottone e Corallo, ha ottenuto un prestigioso secondo posto nella categoria 6vs6, mentre i coetanei nel 3vs3 hanno conquistato un rispettabile quarto posto.

Coach Massimiliano Migliore ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “È stato davvero un grande risultato anche perché gli innesti dalla Dike Pallavolo Modica e dalla Free Volley Vittoria si sono integrati perfettamente nel nostro telaio di squadra e ci hanno molto aiutato per raggiungere l’obiettivo. Ringraziamo, per questo, le altre società iblee”.

Il coach ha inoltre sottolineato l’importanza di concedere un meritato riposo ai ragazzi prima di iniziare la preparazione per la prossima stagione, che si preannuncia ricca di novità e sfide di alto livello: “Ora il meritato riposo per i nostri ragazzi, prima di avviare la preparazione della prossima stagione, ricca di novità e di sfide di alto livello che, ne sono certo, il gruppo saprà affrontare al meglio”.

Il successo e l’impegno dell’ASD Freeball Ragusa sono stati riconosciuti anche dal Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha accolto in Municipio le squadre Under 13, Under 15, Under 19 e Prima Divisione. Durante l’incontro a Palazzo dell’Aquila, il Sindaco ha ringraziato la società, i dirigenti e gli allenatori per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato la formazione di Prima Divisione a raggiungere la promozione in Serie D.

Coach Migliore ha concluso con parole di orgoglio e determinazione: “Passione, divertimento, dedizione, sono le caratteristiche fondamentali della nostra società. E ora, in quanto rappresentanti della pallavolo in città, non vogliamo fermarci. Noi ci siamo. Noi siamo Ragusa. Noi siamo la Freeball”.

© Riproduzione riservata