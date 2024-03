Asd Free Ball Ragusa, settimana di fuoco

La settimana è stata intensa per l’Asd Free Ball Ragusa, impegnata su tre fronti e con risultati che hanno soddisfatto i tecnici della società iblea, soprattutto per quanto riguarda il gioco.

La vittoria della Prima Divisione contro Carlentini, con un netto 3-0, ha confermato la compagine iblea al primo posto nel girone. Il coach Massimiliano Migliore si è detto molto soddisfatto non solo del risultato, ma anche dell’opportunità di coinvolgere diversi giocatori in ruoli non consueti, al fine di diversificare gli schemi di gioco e sfruttare la versatilità del gruppo. La squadra ha risposto bene sul campo, dimostrando impegno e dedizione.

L’Under 19 ha chiuso il proprio campionato al secondo posto, migliorando il risultato dello scorso anno. Nonostante alcune defezioni per infortunio, i ragazzi hanno mantenuto un ritmo elevato durante tutte le sfide. Anche se c’è un po’ di rammarico per non aver potuto competere per il primo posto, il coach Migliore ha elogiato la superiorità mostrata dalla squadra di Modica.

Per quanto riguarda l’Under 15, guidata da Francesco Corallo, c’è stata una sconfitta contro Pozzallo, ma il risultato non ha lasciato segni negativi. Il gruppo è giovane e in fase di consolidamento, con individualità interessanti su cui contare. Migliore ha sottolineato l’importanza di queste esperienze per la crescita del vivaio, confidando che i risultati arriveranno con il tempo e l’impegno costante.

