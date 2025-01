Asd Free Ball Ragusa: muscoli, testa e cuore in campo

Una settimana da incorniciare per l’Asd Free Ball Ragusa, che celebra due vittorie importanti: una in Serie D contro il Ciclope Bronte Volley e l’altra con l’Under 17 contro il Free Volley Vittoria.

Serie D: una vittoria di carattere

Guidata dai coach Massimiliano Migliore ed Emanuele Campo, la prima squadra ha dimostrato grande carattere, conquistando una sofferta vittoria per 3-2. “È stata una vittoria di muscoli, testa e cuore. Abbiamo lottato senza mollare mai e raccolto i frutti del nostro impegno”, ha dichiarato coach Migliore.

La sfida contro il Ciclope Bronte Volley è stata combattuta punto a punto, con un primo set vinto dagli iblei. Tuttavia, i problemi emersi in precedenti incontri sono tornati a farsi sentire nel secondo e terzo set. Grazie a una brillante intuizione di coach Campo, che ha rimescolato le carte in gioco, la squadra ha trovato la forza di ribaltare la situazione e chiudere il match con una vittoria decisiva al quinto set.

Under 17: giovani promesse in crescita

Anche l’Under 17, sotto la guida dei coach Raffaele Bottone e Francesco Corallo, ha brillato con una vittoria per 3-1 contro i pari età del Free Volley Vittoria. “Una prestazione maiuscola”, ha commentato coach Migliore, sottolineando il talento e la coesione del gruppo.

Alcuni giovani si sono già uniti alla prima squadra, dimostrando che la società sta lavorando bene sulla crescita del settore giovanile. La capacità di sacrificio e di reazione dei ragazzi è un segnale positivo per il futuro, più importante ancora dei risultati ottenuti sul campo.

Prossimi impegni

Dopo una settimana di pausa, i campionati riprenderanno il 1° febbraio, quando la Asd Free Ball Ragusa affronterà il Vipe Volley Viagrande nella prima giornata del girone di ritorno.

Con il morale alto e una forte determinazione, la squadra è pronta a continuare il suo cammino di crescita e successo.

