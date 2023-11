Arriva un pareggio tra Modica Calcio e Real Siracusa

Il match tra Modica Calcio e Real Siracusa Belvedere è terminato con un pareggio, con gli ospiti che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un gol fortuito su cross di Frittitta, deviato dalla difesa locale. Il Modica è riuscito a pareggiare nella ripresa grazie a Parisi ma non è riuscito a ribaltare il risultato, terminando la partita sul 1-1, simile al precedente incontro contro la Nebros.

Il primo tempo è stato poco avvincente, con entrambe le squadre che hanno impiegato del tempo per entrare nel vivo del gioco. Si è visto molto studio reciproco, con imprecisioni e manovre di gioco spezzate. Al 36′, il Modica ha avuto un’occasione con Manfrè, ma ha perso tempo per il tiro. Poi, poco prima della fine del primo tempo, il Real Siracusa ha trovato il vantaggio con un cross deviato che ha superato Marino.

Nella ripresa, il Modica ha cercato di reagire inserendo nuovi giocatori come Parisi, Agodirin e Azzara. Il Modica ha mostrato una mole maggiore di azioni offensive che hanno portato al pareggio con Parisi, ma nonostante vari tentativi non è riuscito a segnare il gol del vantaggio. La partita è terminata 1-1, con gli ospiti che probabilmente saranno più soddisfatti del risultato.

Il coach Giancarlo Betta ha espresso delusione per la prestazione della sua squadra, sottolineando che si aspettava una prestazione differente. Ha evidenziato l’importanza di un atteggiamento diverso in campo, affermando che l’atteggiamento della squadra è cruciale in questo campionato. Betta ha anche accennato alla possibilità di un cambio di modulo, ma ha affermato che attualmente l’atteggiamento della squadra è la principale preoccupazione, piuttosto che la tattica. Ha ribadito l’importanza di non sbagliare partite di questo tipo e di valutare attentamente la prontezza e l’impegno della squadra per le prossime sfide.

Modica Calcio – Real Siracusa Belvedere

Modica Calcio: Marino, Ababei, Guerci (40’ st Kebbeh), Aprile (35’ st Incatasciato), Ferotti, Diop, Prezzabile (46’ st Parisi), Palermo, Grasso (46’ st Agodirin), Manfrè (46’ st Azzara), Savasta. Panchina: Trovato, Musso, Mortellaro, Kebbeh, Incatasciato, Marsilio, Parisi, Azzara, Agodirin. Allenatore: Giancarlo Betta.

Real Siracusa Belvedere: Di Silvestro, Puzzo, Guzzardi, Spoto, Brancato, Toure Drissa, Montagno (18’ st Rossitto), Fontana, Frittitta, Quarto, Miraglia (40’ st Sigona). Panchina: Aglianò, Azzaro, Sigona, Rossitto, Barcio, Nanè, Di Stefano, Melluzzo, Ferla. Allenatore: Elio Moncada.

Marcatori: 44’ pt Frittitta (RS), 15’ st Parisi (M)

Ammoniti: Aprile (M), Brancato (RS), Savasta (M), Agodirin (M), Spoto (RS)