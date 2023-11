Arriva la seconda edizione di “Maccia Festival” per promuovere un ambiente migliore

Il Maccia Festival, promosso da Carato in collaborazione con il Comune di Ragusa, il Centro Feliciano Rossitto, varie associazioni e con il supporto di diversi sponsor, è pronto per illuminare la città con la sua terza edizione. Questo evento dedicato alla riforestazione e alla cultura del verde si svolgerà nei giorni 11 e 12 novembre, promettendo di ispirare e coinvolgere la comunità in un’importante missione ecologica.

In un’epoca in cui la tutela dell’ambiente è diventata una priorità incontestabile, il Maccia Festival rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare il pubblico su temi cruciali come la riforestazione. Gli alberi sono la chiave per una vita sana e prospera sulla Terra, e questo evento si propone di diffondere consapevolezza su tutti i benefici che essi portano.

I Benefici degli Alberi

Gli alberi svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana. Producono ossigeno, frutti e legna, forniscono cibo e rifugio agli animali, proteggono il suolo da erosione, frane e alluvioni. Inoltre, in ambito urbano, purificano l’aria, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo a prevenire malattie respiratorie. La presenza di alberi ha un effetto rilassante sulla psiche umana, aiutando a ridurre lo stress e migliorare la salute mentale. Contribuiscono anche a rinfrescare l’aria e riducono la necessità di energia per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici. Inoltre, gli alberi possono aumentare il valore degli immobili, rendendo le aree verdi e boschive estremamente attraenti per i residenti.

L’Obiettivo del Maccia Festival

Il Maccia Festival non si limita alla semplice piantumazione di alberi. Quest’anno, l’evento mira a promuovere la cura dell’ambiente e a coinvolgere persone di tutte le età. Peppe Carnemolla di Ecotono sottolinea che “piantare alberi è molto importante, ma serve anche avere un’impronta ecologica minore e consumare meno.” In altre parole, il festival non intende solo riforestare a livello locale, ma anche educare e coinvolgere la comunità nella promozione di comportamenti e scelte più sostenibili.

Il Programma del Festival

Il Maccia Festival si svilupperà su due giorni, offrendo una varietà di attività per tutti i partecipanti. Ecco un’anteprima del programma:

Sabato 11 novembre

Dalle 10:00 alle 11:00: Introduzione al Festival e consegna del Passaporto Verde a cura di ANFFASS.

Dalle 11:00 alle 13:00: Staffetta ecologica e piantumazione a cura di Rimboschiamo.

Attività sulle api e apicoltura.

Cosmesi naturale a cura di Julia Karpova.

Pausa pranzo a cura di Libero Contadino.

Dalle 15:00 alle 17:00: Tavoli di lavoro su tematiche ambientali.

Domenica 12 novembre

Dalle 10:00 alle 10:30: Biciclettata dal Centro Studi Feliciano Rossitto.

Piantumazione di nuove piante e cura di quelle esistenti.

Picnic con gli ortisti degli orti urbani di Vallata Santa Domenica.

Momento di raccolta e resoconto dei lavori del festival a cura di Sicilia che Cambia.

Inoltre, il festival includerà un importante evento serale: sabato 11 novembre alle ore 18:00, nell’auditorium del Centro Studi Feliciano Rossitto, verrà proiettato l’audio-video “Aspetti naturalistici del territorio ibleo” a cura di Rosario Ruggieri, geospeleologo e presidente del Centro Ibleo Ricerche Speleo-Idrologiche. Seguirà un recital dal titolo “Il canto della terra. Unità e parentela di tutti gli esseri viventi”, per la regia di Pippo Antoci e affidato al Gruppo Teatro del Centro Studi Feliciano Rossitto.

Il Maccia Festival rappresenta un’opportunità straordinaria per abbracciare la riforestazione, la cultura del verde e uno stile di vita più sostenibile.