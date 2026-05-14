Arriva la prima candidatura ufficiale a sindaco di Scicli: Guglielmo Scimonello apre alla società civile

Già assessore della precedente giunta del sindaco Enzo Giannone, Guglielmo Scimonello ha ufficializzato la volontà a scendere in campo alle prossime amministrative. Ad un anno esatto da quel maggio 2022 quando si andò al voto con la vittoria di Mario Marino a sindaco della cittadina barocca, Guglielmo Scimonello dà l’annuncio che era nell’aria da tempo. Un “Patto di Comunità per Scicli” lo chiama così il movimento che sta creando in queste settimane. “Scicli è sempre più ripiegata su se stessa, priva di visione, stagnante e incapace di guardare al futuro – afferma – bisogna riaccendere Scicli, ritrovarne l’anima, uscire dal torpore, dal provincialismo, dalle lotte di potere. Per farlo ci vuole una nuova amministrazione popolare con un gruppo di uomini e donne ‘Liberi e Forti’ che non guardano al passato ma che ascoltino i problemi quotidiani e agiscano con visione futura. C’è bisogno di una comunità che ha voglia di costruire un’alternativa e un cambiamento vero”.

Ad un anno dal voto amministrativo (anche se i boatos parlano di tornata elettorale non in primavera ma nell’autunno 2027) Guglielmo Scimonello lancia l’appello ispirato ad una logica di progetto.



“Al momento non chiedo il voto, ma impegno e vicinanza nelle scelte da fare per aprire nuovi orizzonti, uscendo da una logica amico-nemico per passare a una logica di progetto. Voglio creare una lista civica aperta a tutti, che non abbia padroni se non i cittadini – dice e rivolgendosi ai cittadini è chiaro – vi invito a unirvi a noi, a portare le vostre idee, le vostre critiche, la vostra passione. Con spirito di servizio e profondo rispetto per le istituzioni annuncio la mia disponibilità a candidarmi come sindaco di Scicli in vista della prossima tornata elettorale con un progetto elettorale ‘dal basso’ che parta dall’ascolto attivo dei cittadini per stilare un programma condiviso”. E con l’appello c’è anche l’invito alla candidature per un team forte, deciso ed impegnato.

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